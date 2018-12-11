القبض على مسؤول رخص لاتهامه بالرشوة والتزوير

11 ديسمبر 2018 - 05:52 م

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية القبض على موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وإصدار شهادات مزورة لمالكي أحد العقارات وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام أفادت بقيام «محمود ع. أ.» 50 سنة، مسؤول الرخص بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج؛ بتزوير 3 شهادات منسوب صدورها للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتهم بإستغلال موقعة الوظيفي والتواطؤ مع «عباس ح. ع.» مالك أحد العقارات بدائرة مركز شرطة سوهاج باصطناع ثلاثة شهادات منسوب صدورها زوراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتزوير توقيع المسئولين بالوحدة يفيد على خلاف الحقيقة، قيام مالك العقار بإزالة الأدوار المخالفة من السابع حتى التاسع بالعقار الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة سوهاج على نفقته الخاصة، والصادر ضده قرارات إزالة.

وتحصل رجال مباحث الأموال العامة على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.