«فاروق الباز»: ربنا عمل المصريين من طينة حلوة

11 ديسمبر 2018 - 05:55 م

أشاد العالم المصري، الدكتور فاروق البازر، بقدرات المصريين وخاصة الشباب، في المجالات المختلفة.

وقال في تصريحات لقناة «النيل للأخبار»، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الشباب المصري من أرقى خلق الله، وربنا عمل المصريين من طينة حلوة.. إحنا اللي بدأنا الحضارة والعلم والمعرفة والبناء وتصنيع الذهب والفضة من الحجارة، أي أننا نمتلك خامة ممتازة يجب استغلالها".

وناشد الشباب المصري، بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى فكرها، لتحقيق التقدم بالمجتمع، وإعادة مصر لمكانتها مرة أخرى.