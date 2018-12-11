  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا

البرادعي

«البرادعي»: كلمة «ماكرون» درس في الديمقراطية

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

المرأة العمياء التي توقعت الأحداث

العمياء التي تنبأت بـ11 سبتمبر تتوقع 4 كوارث في 2019

المجلس الاعلي للاعلام

بالتفاصيل.. عقوبات «الأعلى للإعلام» لمرويجي الشائعات

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

آخر الأخبار

سد
سد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تحالفات مصرية سعودية لقيادة السوق الإفريقية اقتصاديا

#

1.6 مليار دولار.. سحب الجائزة الأكبر في تاريخ اليانصيب

#

البنك المركزى: 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي

#

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

مصر

تنزانيا

سد

بناء

أعلن مدير التسويق لمجموعة السويدي إلكتريك المصرية أحمد حسونة، أن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، سيحضر غدا توقيع اتفاقية بـ3 مليارات دولار لإنشاء سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا.

وأضاف حسونة في تصريحات على هامش انعقاد المعرض الأفريقي الدولي للتجارة البينية، اليوم الثلاثاء أن "بناء السد سيتم عن طريق شركة السويدي والمقاولون العرب لتوليد 2100 ميغاوات".

وقال «حسونة»، إن السد يتكون من 9 توربينات وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميغاوات وسيتم تنفيذ المشروع على 4 سنوات.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أكدت أن سد "ستيجلر جورج" فى تنزانيا خارج حوض النيل، وأن لا تأثير له على مصر.

ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرة السد 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي وهو نهر داخلى طوله 600 كيلو متر وإيراده يتراوح من 10 إلى 58 مليار متر مكعب سنويا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» تأجيل التصويت على الشريحة الخامسة من القرض
» تركيا تتهم أمريكا بتدريب إرهابيين بسوريا
» أسطورة إيطاليا: «صلاح» يحتاج إلى الشرطة لملاحقته
» حصريًا.. مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا على هذه القناة
» الطقس السيئ يغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة
» 11 مليار دولار تكلفة وعود ماكرون
» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»