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اعتبارًا من 2019.. الجزائر توقف استيراد الوقود نهائيًا

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الوقود
الوقود

وكالات - خالد الشرقاوي

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الوقود

مصفاة نفط

وقف استيراد

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، عبد المؤمن ولد قدور، إن بلاده ستوقف استيراد الوقود نهائيا اعتبارا من 2019.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده ولد قدور في "تيميمون" بمحافظة أدرار جنوب غربي الجزائر، أرجع خلاله القرار إلى استحواذ الشركة على مصفاة "أوغستا" بإيطاليا واستلام مصفاة ثانية جنوبي العاصمة.

وأضاف أنه من غير المعقول أن تستورد بلاده بما قيمته ملياري دولار سنويا من الوقود.. خلال السنوات العشر الماضية، استوردنا بقيمة 25 مليار دولار وقود من الخارج".

وكثفت الجزائر، عمليات ضبط الواردات لمحاولة لوقف خروج النقد الأجنبي من البلاد، الذي تأثرت وفرته في السوق بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وكشف ول قدور، أن شركة سوناطراك شرعت قبل أيام في تكرير الخام الجزائري بمصفاة "أوغستا" الايطالية الواقعة في جزيرة صقلية.

وزاد: "إن جزءا من إنتاج المصفاة سيسوق في أوروبا، وجزء سيتم جلبه إلى الجزائر وضخه في السوق المحلية".

وأعلنت سوناطراك مطلع ديسمبر الجاري، استكمال إجراءات الاستحواذ على مصفاة "أوغستا"، المملوكة لمجموعة إكسون موبيل الأمريكية.

ولم تتعد قيمة الصفقة مليار دولار حسب مسؤول سوناطراك، وتبلغ طاقة التكرير بها 10 ملايين طن سنويا.

وخلال المؤتمر، أوضح المسؤول الجزائري قرب تسلم الشركة مصفاة سيدي رزين جنوبي العاصمة، وتخضع حاليا لأعمال صيانة وتحديث، إذ تبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنويا.

وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود سنويا.



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