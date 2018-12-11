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ضبط محاولة تهريب طائرات تجسس وأجهزة لاسلكي

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الجمارك

ضبط

العين السخنة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط محاولة تهريب عدد من طائرات التنصت والتجسس وأجهزة اللاسلكي المحظور استيرادها طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا تداولها والاتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية.

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة مكافحة التهرب بالسخنة عمليات برئاسة محمد عباس وإدارة الحركة برئاسة خالد خلف الله بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات وضاره بالأمن القومي للبلاد ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم SHK-R3000120841 حاوية رقم CAIU1293275 بيان جمركي رقم 34458 لسنة 2018 بإسم شركة "ا.ا" للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقًا للمستندات عبارة عن 680 كرتونة مستلزمات كمبيوتر واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من السيد السروجى ومحمود شعبان مديرى المجمع ونصر حسن الله رئيسى قسم المكافحة عمليات وجمال مبارك مدير إدارة الاستخبارات وأحمد منصور مأمور حركة وسامر مهدى وغريب ياسين رئيس قسم الحركة وطارق محروس رئيس قسم الأمن الجمركى وجمعة عبدة مدير إدارة الأمن للكشف والمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 80 جهاز لاسلكى و5 طائرات تجسس وتنصت مفككة وكاملة بلوازمها وجهاز شفط دهون.

وقرر سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرات والعرض علي الجهات الأمنية المختصة.



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