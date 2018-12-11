  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا

البرادعي

«البرادعي»: كلمة «ماكرون» درس في الديمقراطية

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

المرأة العمياء التي توقعت الأحداث

العمياء التي تنبأت بـ11 سبتمبر تتوقع 4 كوارث في 2019

المجلس الاعلي للاعلام

بالتفاصيل.. عقوبات «الأعلى للإعلام» لمرويجي الشائعات

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

«النقد الدولي» يقرر

تأجيل التصويت على الشريحة الخامسة من القرض

آخر الأخبار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

ريال مدريد يفوز على روما بثنائية في الـ"شامبيونزليج"

#

بالفيديو.. غانا تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019

#

«الإنتاج» يتحدى «الموج الأزرق» على ستاد السلام

مصر

التصويت

قرض النقد الدولي

قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة، بقيمة ملياري دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، على الرغم من إدراج مصر في الاجتماع في وقت سابق من اليوم.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، قد زار مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوصلت بعثة الصندوق إلي اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقع في تصريحات خلال الأيام الماضية، صرف الشريحة الخامسة من القرض، قبل نهاية العام الجاري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» تأجيل التصويت على الشريحة الخامسة من القرض
» تركيا تتهم أمريكا بتدريب إرهابيين بسوريا
» أسطورة إيطاليا: «صلاح» يحتاج إلى الشرطة لملاحقته
» حصريًا.. مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا على هذه القناة
» الطقس السيئ يغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة
» 11 مليار دولار تكلفة وعود ماكرون
» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»