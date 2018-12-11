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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 60 فرش حشيش

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ضبط مسجل بحوزته 12طربة حشيش ببني سويف
ارشيفية

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات أن تحريات مباحث قسم شرطة العجوزة توصلت إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 60 فرشا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.



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