«القومي للسكان»: «كل 15 ثانية بيتولد طفل»

11 ديسمبر 2018 - 08:30 م

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن كل 15 ثانية يولد طفل في مصر، مؤكدًا أن الزيادة السكانية هي الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten "، اليوم الثلاثاء، أن تربة الإرهاب هي الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين السيدات في المنيا وصلت لـ51%.

وأوضح "حسن"، أن مصر حققت طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي ولكن النمو السكاني يحطم كل شئ، مضيفا أن المجلس القومي للسكان يتحرك في 5 اتجاهات من أجل مواجهة تلك المشكلة .



