» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

نابولي

صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراة نابولي الإيطالي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : ارنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - ميلنر

خط الهجوم : ماني - فيرمينهو - محمد صلاح

وجاءت تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى : اوسبينا

خط الدفاع : ماكسيموفيتش - البيول - كوليبالي - روي

خط الوسط : الان - هامسيك - فابيان - كاليخون

خط الهجوم : إنسيني - ميرتينز

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