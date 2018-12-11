  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

البرلمان

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بزيادة سعر قصب السكر

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

محمد شاكر وزير الكهرباء

مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

آخر الأخبار

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس
يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«القومي للسكان»: «كل 15 ثانية بيتولد طفل»

#

الديهي:الزيادة السكانية سبب المشاكل الاجتماعية

#

حشمت: شغلنا الله بأنفسنا ففشلنا

#

"ساويرس" يجيب عن سؤال مغرد "لماذا تكره الإخوان"

الإخوان

النسل

يوسف القعيد

زيادة سكانية

أكد الأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر.

وأضاف "القعيد" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن ": الأمثال الشعبية خلال  الاحتلال العثماني لمصر ساهمت في زيادة السكان".

وأوضح "القعيد"، أن تنظيم الإخوان عندما تولي الحكم عام 2012 أوقفوا كافة مشروعات تنظيم الأسرة التي كانت تتم بالدولة، لافتا إلي أن الإخوان كانوا يرون أن تحديد النسل هو بمثابة اعتداء على حقوق المواطنين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر