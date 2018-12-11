  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

البرلمان

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بزيادة سعر قصب السكر

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

محمد شاكر وزير الكهرباء

مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا

«شكري» يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع «البحر الأحمر»

آخر الأخبار

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السيسي يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018

#

من صربيا.. وزير الخارجية يتوجه مساء غدٍ للسودان

#

وزير إسرائيلي يتوجه إلى سلطنة عمان لهذا السبب

#

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

توجه مساء اليوم،  السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر