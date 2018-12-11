» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

11 ديسمبر 2018 - 09:38 م

أكد صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن علاقته قوية مع النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وكشف صالح جمعة كواليس من حواراته مع محمد صلاح، مؤكدًا أن صلاح قال له :"يجب أن يكون لديك أهداف لتحققها، وأن تعمل لأجلها".

وأضاف لاعب النادي الأهلي:" صلاح أخبرني أنه عندما سافر للاختبار ضمن صفوف بازل، سأله وكيله عن توقعاته هل سيقبله النادي السويسري أم لا.. فقال لي صلاح أكدت لوكيلي أنني سألعب مع بازل موسمًا واحدًا وبعد ذلك ستأتيني العروض من الدوري الإنجليزي وتحديدًا تشيلسي وليفربول".



