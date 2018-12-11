» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه

11 ديسمبر 2018 - 11:00 م

شهد القطب الشمالي، أسخن 5 سنوات في تاريخه، خلال الفترة من 2014 و2018، بحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.



وذكر "برنامج أبحاث القطب الشمالي" بالإدارة المذكورة في بيان أن القطب الشمالي شهد خلال فترة 2014 و2018 أسخن 5 سنوات له منذ البدء بقياس درجات الحرارة في المنطقة عام 1900.



وأضاف أن التوصل إلى النتيجة المذكورة تم من خلال تقرير أعده 81 عالما من 12 دولة مختلفة.



وأشار إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت ضعف ما شهدته بقية مناطق العالم.

