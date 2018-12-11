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"الثلاثاء الأسود".. طلاب فرنسا ينزلون إلى الشوارع

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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تحت شعار "الثلاثاء الأسود"، شهدت العديد من المدن الفرنسية مظاهرات طلابية احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التعليم.
ونزل طلاب الثانويات إلى الشوارع، الثلاثاء، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لطلاب المدارس الثانوية، الذي يعد من أبرز النقابات الطلابية في البلاد.
ومن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون إلغاء التعديلات الأخيرة في نظام قبول الجامعات، وإصلاح نظام الشهادة الثانوية.
وبمشاركة المئات، نظم الطلاب مسيرات في شوارع باريس، وساروا باتجاه مقر وزارة التعليم، إلا أن الشرطة تصدت لهم.
وفي ضاحية مانت-لا-جولي قرب باريس، أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع زملاء لهم أهانتهم الشرطة الأسبوع الماضي.
واتخذ الطلاب في مظاهرات الثلاثاء وضعية الجثو على الركب لفترة، في إشارة إلى طريقة تعامل الأمن مع زملائهم أثناء التحقيق.
وفي مدينة تولوز (جنوب)، شارك نحو ألف و200 طالب في مظاهرة، حظيت بدعم من معلمين، ووردت أنباء عن ضرب شرطي أحد المشاركين.
كما شارك زهاء 600 طالب في مظاهرة بمدينة رين (شمال غرب)، شهدت إضرام النيران في العديد من حاويات القمامة.
وحدثت مناوشات مع الشرطة، في مظاهرة طلابية بمدينة نانت (غرب)، لجأت فيها عناصر الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.
ووفق معطيات وزارة التعليم، فقد تعطلت العملية التدريسية بصورة تامة في 390 ثانوية بعموم البلاد، وبصورة جزئية في 60 مدرسة أخرى، بسبب المظاهرات.
في سياق متصل، قال الاتحاد النقابي الطلابي إن عدم تطرق ماكرون في خطابه، الإثنين، إلى قضية التعليم، رغم استمرار التظاهرات منذ الأسبوع الماضي، "يدعو إلى الأسف". 

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