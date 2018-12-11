» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف

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قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري إن «فستان رانيا يوسف موضته منتشرة في أوروبا».
وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الفستان ليس مقبولًا في مصر، ونحن نحترم على أخلاق المرأة المسلمة والمسيحية في مصر، وهناك شعرة بين الاحتشام والشياكة في مصر».
وتابع: «تقبلنا عذر رانيا يوسف، لأن البطانة اترفعت، وتم تصويرها بشكل معين، ونلتمس لها العذر في ارتداء الفستان، ومفيش حد بيتعرى على (الريد كربت)».


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