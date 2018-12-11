خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

11 ديسمبر 2018 - 11:50 م

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن «التعداد السكاني الذي وصلنا إليه أخطر علينا من الإرهاب والفساد، ومصر ليس لديها موارد تكفي كل هذا العدد».



وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «تعداد قطر مثل حي في القاهرة، ولكن لديها 300 مليون متر مكعب غاز، بينما مصر عدد سكانها يزداد ومواردها تقل، ونحن في أخر 10 سنوات زدنا 20 مليون بمعدل الزيادة في الدول الأوروبية».



وأوضح أن «الوعي بشأن الزيادة السكانية يجب أن يتغير، وتزداد حملات الحكومة والإعلام»، مشيرًا إلى أن «معدل النمو في مصر يسير في اتجاه سليم، وهناك آلالاف من فرص العمل توفرت، ومصانع فتحت، ومزارع وفواكهة تصدر وتزرع».

