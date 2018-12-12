» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون

12 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي أن الإجراءات التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا من رفع أسعار الوقود والضرائب كانت تهدف لجمع أربع مليار يورو، في حين الإجراءات التي قام بها لتهدئة الشارع بعد الاحتجاجات العنيفة نتيجة رفع الأسعار ستكلف فرنسا 10 مليار يورو، معقبًا: "من الواضح أن الرئيس الفرنسي أصبح رئيسًا مهزومًا".



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن خطوات الإصلاح التي قام بها "ماكرون" بالانحياز لمحدودي الدخل لا تتوافق مع منهجه المنحاز دائمًا للأغنياء، ولذلك لم يقتنع الشعب الفرنسي بها، واصفًا ما قام به "ماكرون" من إجراءات لتهدئة الشارع بأن الغرض منها التخدير.

