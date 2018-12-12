» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة

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المصريون ـ متابعات

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قالت "كريمة" بائعة الخضار بدمياط،، وهى التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، إثر تعرض مبيعاتها من الخضراوات للبعثرة على الأرض والمصادرة خلال حملة إزالة بدمياط، مما آثار تعاطف الكثيرين معها، إن المحافظة لم توافق على منحها اوراق الإشغال بالمكان الذي تم تحديده لها من قبل المحافظة.
وأضافت "كريمة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر" أنها ذهبت إلى مقر محافظة دمياط، بعد لقائها بإحدى حلقات "يحدث في مصر"، فى نوفمبر الماضي، وإلتقت مع مدير مكتب المحافظة، والذي أبلغها برفض إعطائها أوراق الإشغال بشكل قانوني.
وتابعت "كريمة" بأنها ذهبت للواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر الجديد، حتى تطلعه على الأمر، خشية من تعرضها لإحدى حملات الإزالة، والذي أبلغها على حد قولها بضرورة إخلاء المكان المحدد لها من قبل المحافظة نظرا لكونه غير قانوني.
من جانبه، أكد رئيس مدينة رأس البر اللواء على حمدي أنه أبلغ كريمة بضرورة إخلاء المكان المخصص لها من قبلة المحافظة لعدم قانونيته، ووفرنا لها مكان آخر للوقوف به.
وقال "حمدي" أن "كريمة" رفضت المكان الآخر الذي تم تخصيصه لها، قائلة: "المساحة صغيرة"، وطلبت مكان بديل بمساحة أكبر، وبالفعل وعدناها بذلك.

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