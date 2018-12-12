لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

وسجل «مو» هدف الفوز لصالح ليفربول أمام نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بعدما راوغ المدافع كوليبالي، وخدع حارس المرمى وبدل من تمرير الكرة بالعرض سدد بيمناه داخل المرمى.



