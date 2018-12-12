لماذا تظهر صورة ترامب عند كتابة "أحمق" على جوجل

12 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

وجهت زوي لوفغرن عضوة مجلس النواب الأمريكي، سؤالاً للمدير التنفيذي لشركة «جوجل» حيث تساءلت: لماذا تظهر صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند البحث في الموقع عن كلمة «أحمق».

وطرحت لوفغرن السؤال أمس الثلاثاء، أثناء جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حول مزاعم تحيز الشركة ضد المحافظين.

وأضافت مخاطبة ساندر بيتشايالمدير التنفيذي لشركة جوجل: «الآن في حال بحثنا عن كلمة (أحمق) تحت خانة الصور، ستظهر صورة ترامب. أنا الآن فعلتها».

وبعد أن انتهت من سؤالها، رد بيتشاي قائلاً: «النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقاً لأكثر من 200 عامل، مثل مدى الصلة والشهرة».

وأضاف: «ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم؟».

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