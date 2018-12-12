خبر سار من الأرصاد للمواطنين

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"الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار حتى يوم الأحد المقبل

طمأن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين على حالة الطقس خلال يومي "الجمعة والسبت" القادمين قائلاً: "إن الجو سيكون رائعا على مستوى الجمهورية ، مضيفًا: "الكل يخرج ويتفسح الإجازة دي".

وتابع أحمد عبد العال -في مداخلة هاتفية علي قناة "سي بي سي إكسترا"- أن اليوم الأربعاء فقط سيشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية مع سقوط أمطار خفيفة، وغدًا ستنتهى تمامًا.

وأكد دكتور أحمد عبد العال أنه الجو سيكون شتويا دافئا حتي بداية الأسبوع المقبل على أغلب الانحاء نهارًا، وإن كان ليلًا وبالصباح الباكر يكون شديد البرودة.

وطالب المسافرين على الطرق السريعة بتوخي الحذر وعدم القيادة بسرعة كبيرة بسبب كثافة الشبورة المائية.


 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=n_Z5n6oYj8E

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