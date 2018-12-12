سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الشرقية

12 ديسمبر 2018 - 02:15 م

ألقت الأجهزة الأمنية في الشرقية القبض على تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط البحث الجنائى، بقيام" عادل.ا.ع" 32 سنة صاحب مطبعة و"صلاح.م.ا" 38 سنة خطاط، بعمليات تزوير للرخص وتم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر وتفتيش مسكن المتهمين.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، من ضبط المتهمين وبتفتيش مطبعة ومسكن المتهم الأول عثر بحوزته على " 534 نموذج رخص مزورة-23 نموج اختام حكومية ممهورة-3 أجهزة كمبيوتر- شاشة ماركة BENG – ماكينات تغليف – هارد ديسك –ماسمح ضوئى وطابعات مختلفة –كميات من الورق – رخص تسيير و قيادة مزروة -1000 جنيه- هواتف محمولة، كما تم تفتيش مسكن المتهم الثانى عثر بحوزته هاتف محمول و رسائل بين المتهمين تتضمن الترويج للتراخيص المزورة على عملائهما راغبى شراءها.

وبمواجهة المتهمين بالواقعة اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية، حيث يقوم المتهم الأول باصطناع المحررات المزورة ويقوم المتهم الثانى بترويجها.