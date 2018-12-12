ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

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ترامب وستورمي دانيلز
ترامب وستورمي دانيلز

وكالات- الدويني فولي

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حكم قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا على الممثلة الإباحية ستونلي دانيلز بدفع مبلغ 293 ألف دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرسم قانوني بعد رفضه في وقت سابق دعوى تشهير أقامتها ضده.

واعتبر تشارلز هاردر محامي الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر بمثابة نصر كامل لترامب وصفعة للممثلة الإباحية.

وأضاف هاردر أن المبلغ سيغطي 75% من أتعاب محامي ترامب، الذي كان قد طلب مبلغ 390 ألف دولار كرسوم قانونية.

من جانبه، كتب محامي الممثلة الإباحية، مايكل أفينياتي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ترامب ومحاميه يحاولان خداع الجمهور بشأن أهمية الغرامة المفروضة على دانيلز".

وأضاف أفينياتي: "أن الغرامة المفروضة هي جزء بسيط مما يدين به ترامب لموكلتي في قضية التجمع الوطني الديمقراطي الرئيسية".

وتزعم دانيلز أنها كانت على علاقة جنسية بترامب عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس، على الرغم من أنه أقر بأن محاميه السابق، مايكل كوهين، دفع للممثلة مبلغ 130 ألف دولار، بموجب اتفاق سري قبل الانتخابات الأمريكية.

ورفعت دانيلز على ترامب دعوى تشهير بعد تغريدة له في أبريل أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدًا من شخص مجهول في مرآب للسيارات بلاس فيجاس عام 2011 طالبها بعدم الحديث علنًا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترامب.

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