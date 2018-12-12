» «BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي

12 ديسمبر 2018 - 04:47 م

تنتظر الجماهير المصرية، إعلان فوز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية «bbc» والتي ينافس فيها الفرعون المصري للحفاظ على الجائزة التي توج بها العام الماضي.

ومن المقرر الإعلان عن الجائزة يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري، في السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وأعلنت "bbc " القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018 وضمت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح نجم ليفربول "مصر"، مهدي بنعطية لاعب بايرن ميونيخ "المغرب"، كاليدو كوليبالي نابولي الإيطالي "السنغال"، ساديو ماني لاعب ليفربول "السنغال" وتوناس بارتيي لاعب أتلتيكو مدريد "غانا".

وفاز النجم المصري محمد صلاح بالجائزة العام الماضي بعد صراع قوي مع ساديو ماني والمهاجم الجابوني بيير أوباميانج.

وترصد "البوابة سبورت" الفائزون بجائزة 'BBC ' من قبل:

1992 - عبيدي بيليه - مارسيليا "غانا"

1993 - فرانكي فريدريكس - "ناميبيا"

1994 - منتخب زامبيا

1995 - جورج وياه - ميلان - ليبيريا

1996 - إيمانويل أمونيكي - سبورتنج لشبونة - برشلونة - نيجيريا

1997 - نوانكو كانو - إنتر ميلان - نيجيريا

1998 - هايلي جيبرسيلاسي - إثيوبيا

1999- نوانكو كانو - آرسنال - نيجيريا

2000 - باتريك مبوما - كالياري - بارما - الكاميرون

2001 - صامويل كوفور - بايرن ميونخ - غانا

2002 - الحاجي ضيوف- لانس - ليفربول - السنغال

2003 - جي جي أوكوشا - بولتون - نيجيريا

2004 - جي جي أوكوشا - بولتون - نيجيريا

2005 - محمد بركات - الأهلي - مصر

2006 - مايكل إيسيان- تشيلسي - غانا

2007 - إيمانويل أديبايور - آرسنال - توجو

2008 - محمد أبوتريكة - الأهلي - مصر

2009 - ديدييه دروجبا - تشيلسي - كوت ديفوار

2010 - أسامواه جيان - سندرلاند - غانا

2011 - أندريه آيو - مارسيليا - غانا

2012 - كريستوفر كاتونجو - هينان كونستراكشن - زامبيا

2013 - يايا توريه - مانشستر سيتي - كوت ديفوار

2014 - ياسين براهيمي - غرناطة - بورتو - الجزائر

2015 - يايا توريه - مانشستر سيتي - كوت ديفوار

2016 - رياض محرز - ليستر سيتي - الجزائر

2017 - محمد صلاح - روما - ليفربول - مصر



