"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

12 ديسمبر 2018 - 07:27 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه الكامل للأمير السعودي محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفض "ترامب"، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطا في القتل، وقال "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن محمد بن سلمان "متمكن من السلطة" في السعودية.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان"، لكن الرئيس ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.