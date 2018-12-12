انتحار محامٍ لمروره بضائقة مالية

12 ديسمبر 2018 - 09:19 م

انتحر محام شنقا داخل غرفة نومه، في حلوان لمروره بضائقة مالية بعد أن تراكمت عليه الديون.

تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر، بوصول جثة محام، على الفور انتقل رجال المباحث، والفحص تبين أن الجثة لـ "عصام.ع" 38 سنة، محام.

وكشفت التحريات الأولية أن المحامى شنق نفسه بحبل داخل غرفة نومه، وأن سبب إقدامه على الانتحار هو مروره بضائقة مالية، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي أمرت بالكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، وصرحت بدفنها.



