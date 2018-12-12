إنبي يتعادل إيجابيا مع النجوم

12 ديسمبر 2018 - 09:35 م

تعادل فريق إنبي مع نظيره نجوم المستقبل، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري العام.

أحرز هدف انبي أودا مارشال فى الدقيقة الخامسة بعد تلقية كرة بينية ليمر من الدفاع ويسدد كرة قوية فى شباك النجوم، بينما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء.



جاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياتها وأهدر مهاجمو الفريقين العديد من الفرص على مدار المباراة.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد انبي للنقطة 15 محتلاً المركز السادس عشر، فيما وصل رصيد النجوم للنقطة 17 محتلاً المركز الثالث عشر.