» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي

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طمأن الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، المصابين بـ"فيروس سي" والذي سبق علاجهم من هذا الفيروس واكتشفوا عودة الفيروس من جديد بعد الكشف ضمن حملة 100 مليون صحة ، مؤكدا أن الامر لايدعو للقلق.

وقال "خليل"، لبرنامج "كلام من القلب" على "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء:"إن ما يتم قياسه في الحملة هو الجسم المضاد لـ فيروس سي، وعندما يظهر نتيجته موجب، يتم عمل تحليل "PCR "، الذي يظهر ما إذا كان الفيروس نشيط أم لا".

وأشار الى أن من تم علاجه من فيروس سي، يظل الجسم المضاد للفيروس في دمه.


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