مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

قال لطفي أبو زيد، مدرس فلسفة، الذي ظهر بمقطع فيديو يشرح للطلاب على اغنية تيكا تيكا :" إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو بدون علمه، وقام برفعه على حسابه الشخصي على فيس بوك".

وبرر المدرس ما جاء بالفيديو عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" قائلا:" إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر".

وأضاف "أبو زيد":" علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبو النصر تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية وأحاول تقديم المادة بشكل مختلف لاستيعاب المنهج وتذكره".