الكشف عن الصفقة الإفريقية المدوية التي أنهاها الأهلي

13 ديسمبر 2018 - 08:25 ص

كشف الكاتب الصحفي الرياضي أبو المعاطي زكي تفاصيل الصفقة الإفريقية القوية التي أعلن عنها عدد من الإعلاميين المقربيين لمجلس إدارة الأهلي وعلى رأسهم الإعلامي أحمد شوبير .



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على قناته بـ"يوتيوب" : "النجم الأفريقي المقصود هو جيرالدو - مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي - وقد أنهى الكابتن محمد فضل - مدير التعاقدات السابق - الصفقة منذ فترة وكانت تتبقى بعض الأمور.



وأضاف: "الأهلي تواصل مع نجميه السابقين جلبيرتو وفلافيو لإبداء الرأي في اللاعب وأظن أن الأمور انتهت".



فيما قال الإعلامي سيف زاهر أن الكابتن عدلي القيعي - المشرف العام على إدارة التعاقدات بالأهلي - طار إلى أنجولا لإنهاء التعاقد مع اللاعب وإحضاره.



