  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

بشار: نتمني أن نكون مثل الأتراك

بشار: نتمني أن نكون مثل الأتراك

حمزة

حمزة: "أنا دمياطي وزعلان على الـ 20 ألف جنيه غرامة"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

تفاصيل هروب 18 قياديًا داعشيًا من السجن

مشاري راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

مشارى راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

صلاح ورونالدو

محسن صالح لـ"الشحات": "خليك زي صلاح ورونالدو"

إيهاب عطاطي -ارشيفية

برلمانى: "مش عاوزين نعكنن على الشعب"

كاف

"كاف" يعلن حكام مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى

تجاوزات جنسية تجبر المتحدث باسم نتنياهو علي الاستقالة

تجاوزات جنسية تجبر المتحدث باسم نتنياهو على الاستقالة

أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

شاهد..

كيف يعامل طبيب مرضى السرطان فى معهد أورام دمنهور؟

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

الحكم على المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل

#

17 نوفمبر.. الحكم على المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل

دمنهور

النهار

تامر أمين

معهد اورام


عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو، يرصد إهمال طبيب بمعهد أورام دمنهور ورفضه الكشف على مرضى السرطان المترددين على المعهد بالبحيرة.

وروت سماح على، صاحبة فيديو واقعة الإهمال الطبي بمعهد أورام دمنهور خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه " آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل الواقعة، قائلة إن أحد الأطباء تأخر على المرضى بسبب حديثه مع أصدقائه على الهاتف وتجاهل المرضى.

وتابعت أن الطبيب تعدى على جميع المرضى لفظيًا، مستكملة: "مريض منهم لطم على وجهه وقال أنا تعبت ومفيش حد بيهتم بينا". ولفتت إلى أنها مريضة سرطان، مشيرة إلى أن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى في تاريخ معهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة.


شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=qrZsO0ceNec

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لـ "جيما"
» لأول مرة.. انتخاب امرأة لرئاسة مجلس النواب البحرينى
» سقوط مقاتلة أمريكية فى المحيط الهادى
» أمريكا تحذر إيران من هذا الأمر
» أسعار تذاكر مباراة "الدراويش" والقطن الكاميروني
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 17 درجة
» محامِ يشنق نفسه بحلوان
» شاب يقتل شقيقته بأبشع طريقة ممكنة
» مصر تتجه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019
» ماذا قال محمد عادل إمام عن "محمد صلاح"؟
» شاهد .. السلطانة هويام تحضر لمصر وتلعب الكرة في نادي شهير

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة