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لأول مرة.. انتخاب امرأة لرئاسة مجلس النواب البحرينى

عرب وعالم

فوزية زينل
فوزية زينل

وكالات- الدويني فولي

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انتخب مجلس النواب البحريني، أمس الأربعاء، النائبة فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع فى البحرين.

وخلال الجلسة الإجرائية في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حصلت زينل على 25 صوتا من أصوات النواب الأربعين، متقدمة على منافسيها النائب عادل العسومي الذي حصل على 13 صوتا، والنائب عيسى الكوهجي الحاصل على صوتين اثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

كما فاز النائب عبدالنبي سلمان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 24 صوتاً، وفاز النائب علي زايد بالتزكية بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

ووجهت فوزية زينل فى كلمة بعد انتخباها الشكر للعاهل البحرينى للملك حمد بن عيسى آل خليفة على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية، كما تعهدت بالوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، لبدأ صفحة جديدة من العمل النيابي.

وبعث الملك حمد بن عيسى برقية تهنئة إلى فوزية زينل، أكد فيها أن "انتخاب أول امرأة رئيسا لمجلس النواب البحريني يعد نقلة حضارية وإنجازا تعتز به المملكة، التي عملت بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعية".

بدوره، أشاد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في بيان "بالإنجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترؤسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر".

ودخلت فوزية لأول مرة البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات التى جرت الشهر الماضى، حيث ترشحت مستقلة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وفازت في الجولة الأولى، وكانت قد ترشحت في الانتخابات مرتين من قبل.

وفوزية إعلامية ومستشارة في الشؤون الأسرية والنفسية وناشطة اجتماعية، وعملت في تلفزيون البحرين لفترة طويلة امتدت لـ25 عاما ، تولت خلالها عدة مناصب أبرزها؛ القائم بأعمال مدير التلفزيون، ورئيس قسم البرامج، ومستشارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي.

وحصلت فوزية على ليسانس لغة عربية وتربية من جامعة البحرين عام 1983، ودبلوم "عالي" علوم سياسية من معهد التنمية السياسية في البحرين عام 2007، وماجستير من كلية الإعلام بالجامعة الأهلية في البحرين عام 2014.

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