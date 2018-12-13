حمزة: "أنا دمياطي وزعلان على الـ 20 ألف جنيه غرامة"

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عبر المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة عن غضبه بشأن الغرامة التي دفعها بسبب تغريداته التي ينشرها على حسابة الخاص "تويتر" حسب قوله.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "الدولة زعلانة من تغريداتي دفعتني 20 الف جنيه على العشرين تغريدة".

وتابع: "الدولة وقفت التغريدة بألف جنيه وهما عارفين أني دمياطي".

كان قد نشر "حمزة" تغريدة تحدث فيها عن ذهابه للنيابة في قضية التحريض على مؤسسات الدولة، والتي أقامها ضده المحامي سمير صبري.

وذكر فيها: "في النيابة من 11ص حتى السابعة إلا ربع مساء للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري ضدي لنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة وتكدير السلم والأمن العام والهجوم والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية تم توجيه 3 اتهامات من النيابة لي".

وكان قد نشر حمزة عدة تغريدات تحدث فيها عن كيفية عمل دراسة جدوى للمشاريع قبل تنفيذها لمعرفة مصيرها في المستقبل.

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