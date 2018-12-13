"شعبة الأرز" تكشف سرًا مهمًا عن الفول

13 ديسمبر 2018 - 10:19 ص

أكد الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن مصر تستورد الفول، وتعيد تصديره مرة أخرى للخارج بعد تصنيعه، وزياد قيمته.

وقال "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، إن تصنيع الفول يكون خلال "دشه" وتنظيفه، ويتم تصديره، لافتًا إلى أن مشكلة زراعة الفول في مصر هي عدم وجود مبيد قادر على مقاومة الآفات التي تهاجم محصول الفول.

ولفت إلى أن مصر الدولة الأولى عالميًا التي تصدر الفاصوليا واليانسون خلال الفترة الحالية، وهي من تحدد أسعار هذه السلع عالميًا.

وأوضح أن كل السلع المستوردة من الخارج تحصل على دعم كبير من قبل الدول المصنعة لها، موضحَا أن الصين عندما علمت أن مصر ستستورد الأرز هذا العام، قامت بخفض سعره لمصر لـ400 دولار فقط للطن الواحد، حتى لا يتم زراعته مرة أخرى، وبالتالي تستحوذ على السوق المصري في الأرز.