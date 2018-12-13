"العاصمة الإدارية" تطالب دعم "الآسيوى للاستثمار" فى معالجة المخالفات

13 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

طالب اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية من وفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية (AIIB )، التعاون فى بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية عن جولة رئيس العاصمة بالأمس خلال برنامج نظمته وزارة المالية لوفد البنك برئاسة جين لى تشون، أن الزيارة تضمنت مواقع الحى الحكومى والأحياء السكنية والطرق والكبارى التى تم الانتهاء من 60% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولى.

وفى سياق متصل أكد رئيس البنك الآسيوى أنه قام بزيارة مصر العام الماضى وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة فى الإنجازات التى تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مشيدًا بالجهود المبذولة مؤكدًا أهمية الإسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع إستراتيجى مهم فى التجارة الدولية.

وأضاف أن مصر لديها إمكانيات واعدة فى مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الأمر الذى يتطلب أن تركز مصر فى هذا المجال مؤكدا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما يتم هناك هو مشروع قومى كبير وقال: “أننى شخصيا وباعتبارى رئيسا لمجلس إدارة البنك الآسيوى أرى أن هذه المنطقة هى البوابة التجارية لأفريقيا مؤكدا على استعداد البنك للإسهام فى الاستثمارات التى تقام فى هذه المنطقة”.