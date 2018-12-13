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"الهجرة" تطالب العلماء المتميزين فى التدريس بحضور "مصر تستطيع"

الحياة السياسية

مكرم
مكرم

وكالات- حنان حمدتو

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ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، العلماء  المتميزين في التدريس لحضور فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنطلق نسخته الرابعة في 17 ديسمبر الجاري بمدينة الغردقة.

وذكرت الوزارة  في بيان بالأمس الأربعاء أنها تعتبر التدريس مهنة وحرفة لا يكفي أن يكون المدرس صاحب معلومات فقط أو أن يكون قد تخرج في الجامعة من كلية تحمل التخصص الذي سيتولى تعليمه للطلاب, بل لا بد أن يمتلك الموهبة والقدرة على توصيل ما يملكه من معلومات وخبرات إلى طلابه, والتميز في التدريس ضرورة لتقديم طلاب يعرفون المعلومة ويحبون التعلم, وقليل من المدرسون الذين يتمتعون بالتميز في التدريس, إلا أن هذا التميز ليس بالشيء الصعب لو أراد المعلم أن يتميز.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر دكتور عبد الرازق سباق أستاذ ورئيس مجموعة أبحاث هوائيات وأنظمة الموجات المليمترية بجامعة كونكورديا – كندا, والدكتور أحمد الغازولي رئيس قسم الهندسة الإنشائية في إمبريال كوليدج لندن وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة المتميز في البحث والتدريس والتعليم, بالإضافة إلى الدكتور محمد عطا الله المدير التنفيذي لجامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية واضع إستراتيجية التعليم في الجامعة مع ضمان تقدمها لائحة جامعات العالم.

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