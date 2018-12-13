» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"

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ايهاب واصف

ظهرت الفنانة سما المصري في إطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقامت المصري بنشر صورة لها وقالت في تغريدة لها: "أخ نفسي ادخل أنام في الميكروويف دفا ولمبة نور هادية وبيمرجحني ويلف بيا وكل شوية حد يدخلي أكل...حاسة إني معدتي مخرومة عمالة أكل ذي البقرة...وذي ليه أنا بقرة بجد....الله أنا عايزة أدخل أنام جوه الاختراع ده".

وانهالت التعليقات من متابعي "المصري" ليؤيدها البعض في التقلبات الجوية والطقس ويسخر منها البعض الآخر.

شاهد..



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