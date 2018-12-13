» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 623 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 534 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 623 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 712 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4984 جنيهًا

سعر أوقية الذهب : 1247 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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