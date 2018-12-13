تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

13 ديسمبر 2018 - 12:28 م

أقدم أمين شرطة على قتل قبطي ونجله رميًا بالرصاص بسبب خلافات بينهما في المنيا.

وكشفت مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل الواقعة في بيان لها تعلن فيه مقتل كل من "عماد كمال صادق" الشهير بـ"عماد المقدس" 49 سنة، وابنه "ديفيد عماد" 21 سنة، على يد شرطي.

وتابع البيان أن المجني عليهما كانا يرفعان أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهما بالمقاولات في مدينة المنيا، وعلى إثر خلاف بينهما وحارس الكنيسة يدعى "ربيع . م . خ"، وقع بينهما أمس، فقد أطلق الحارس النار عليهما، اليوم، ولقيا مصرعهما في الحال.

وأضاف البيان، أنهما لقيا مصرعهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه.



ولم تصدر الداخلية بيانا حول الواقعة حتى الآن.



