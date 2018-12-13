تأييد حكم الإعدام لموظف تسبب فى وفاة 5 أشخاص

13 ديسمبر 2018 - 01:20 م

قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام لموظف بالسكة الحديد بالشرقية، لتسببه في وفاة 5 أشخاص حرقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني، وعضوية المستشارين علاء الدين كمال، وعصمت عبد المعوض ومجدي تركي وعماد عبد المجيد، وإيهاب البنا.

وتعود أحداث القضية ليوم 15 سبتمبر لسنة 2014، عندما تلقى اللواء رفعت خضر مدير مباحث الشرقية، إخطارًا بوفاة إمام وخطيب وعامل و3 آخرين مصرعهم بحروق خطيرة، أثناء قيامهم بإخماد النيران التي أشعلها جارهم في منزل أسرته متعمدًا، لوجود خلافات ميراث له مع شقيقته، بقرية بالشرقية.

وتبين أن المجني عليهم من عزية "العزازي"، وأنه توجد خلافات بين "ياسر م إ" 40 عامًا موظف بالسكة الحديد وشقيقته هالة، 37 عامًا، ربة منزل، حول منزل من ميراثهما، وقد تجددت الخلافات بين الشقيقين وتشاجرا سويا، وعندما أصرت الأخت على الحصول على نصيبها في المنزل، الذي يقيم فيه شقيقها وأسرته ووالدته، هددها بحرق المنزل، وسكب كمية كبيرة من البنزين على درجات السلم والحوائط في المدخل وأشعل فيه النيران، واستغاثت الأخت بالجيران، والذين سارعوا لإخماد النيران، والتي أمسكت في المجني عليهم، بينما نجا المتهم وشقيقته لصعودهما أعلى سطح المنزل، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة الجنايات