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طفل "مكبل اليدين" يكشف واقعة تعذيبه بدار للأطفال

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عمرو محمد_متابعات

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تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لطفل "مكبل اليدين" ما أدى للكشف عن واقعة تعذيب بدار رعاية أطفال بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم غرب محافظة الجيزة.

جاء في التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه عقب تداول صورة الطفل، انتقلت وحدة التداخل السريع التابعة لوزارة التضامن، إلى الدار وتم فحصها، وتم إخطار النيابة العامة وأجهزة الأمن.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أنه عقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة وتبين أن الطفل مكبل بـ"حزام"، وأنه في الصف الخامس الابتدائي ويعاني من مرض "فرط الحركة"، ودائم التعدي على زملائه بالضرب في الدار، فقرر مشرف الدار عقابه لمنعه ضرب زملائه، وقام بتكبيل يده بالـ"حزام" كنوع من العقاب.

وتحفظت القوات على مشرف الدار، وتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالدار، وأمر اللواء رضا العمدة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقلت نيابة الهرم إلى مكان البلاغ، وأجرت النيابة معاينة تصويرية للمكان وطلبت تحريات المباحث، وبدأت النيابة في مناقشة مشرف الدار حول ملابسات الواقعة، ومناقشة الأطفال والعاملين بالدار للوقوف على أسباب الحادث.

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