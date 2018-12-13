  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
محمد صلاح

قناة فرنسية تختار صلاح فى التشكيلة المثالية

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

الهرم

الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

الرياضة

مصر
مصر

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر تتجه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

#

وزارة الرياضة تفتح ملف استضافة أمم أفريقيا

#

رسميًا.. «المغرب» يتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

#

تشكيل الفراعنة في مواجهة "نسور قرطاج"

قال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد أبو ريدة، في تصريح صحفية لـ«المصري اليوم»، أن مصر قررت بشكل نهائي التقدم للحصول على حق تنظيم البطولة.

وشدد أبو ريدة على أهمية استضافة حدث كبير مثل كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا قدرة مصر الكبيرة على استضافة أراضيها وملاعبها لتلك البطولة.

كان دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الاتحاد الأفريقي، لتحديد موقف مصر النهائي من الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلاً من الكاميرون.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار «كاف» بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها
» شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور
» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"
» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة