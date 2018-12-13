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قناة فرنسية تختار صلاح فى التشكيلة المثالية

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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حقق اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة العديد من الإنجازات مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي وبناء عليه اختارته قناة TV5Monde الفرنسية، ضمن التشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة في دوريات أوروبا.

ويتقاسم محمد صلاح مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 10 أهداف.

كما شهدت التشكيلة المثالية تواجد الثنائى الجزائرى فوزى غلان وأدم وناس المحترف فى نابولى الإيطالى، والمغربى فيصل فجر لاعب كان الفرنسى، والمالى موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالى.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك" فى فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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