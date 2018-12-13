  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:03 م
بحث متقدم
محمد صلاح

قناة فرنسية تختار صلاح فى التشكيلة المثالية

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

الهرم

الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

شاهد:

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

آخر الأخبار

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي
مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الكويت تدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلاف الخليجي

#

أمير قطر والرئيس التركي يعقدان اجتماعا مغلقا اليوم

#

"بن زايد": الإمارات ستظل دومًا وطنًا محبًا وسندًا للسعودية

#

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

قطر

الأزمة

ستنتهي

عبد الخالق

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن الخلافات مع قطر ستنتهي مهما طال الزمن.

وأضاف عبد الله في استضافة مع الإعلامية السعودية سكينة المشيخص في برنامج حديث الخليج، إن قطر جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكن لها أن تترك الخليج، وتذهب إلى تركيا أو إيران، منوهًا بأنها حضرت إلى قمة الخليج العربي التي عقدت بالرياض مؤخرًا.

وتساءل عبد الخالق لماذا لم تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي، كما انسحبت من منظمة الأوبك، لافتًا إلى أن هذا دليل على أنها جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكنها أن تتخلي عنه.

وتابع قائلاً: أننا دائمًا نقول إن أزمة قطر ستؤثر على المسار الاقتصادي والعسكري، ولكن هذا لم يحدث خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن في أفضل أيامه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة قطر، كما أنه أيضًا مر بظروف صعبة قبل أزمة قطر، ولكن تم تجاوزها.

شاهد:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها
» شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور
» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"
» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة