» شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

"ياسمين" قالت في تغريدة لها الصور: "مع شقيقي"، وشقيق ياسمين هو شريف عبد العزيز، والذي يعمل بعيدًا عن الوسط الفني، وحصدت الصورة عدد كبير من تعليقات الجمهور.

جمهور ياسمين لم يكن يعرف أن لها شقيق آخر غير الفنان الشاب وائل عبد العزيز، كما لاحظ أنه لا يوجد أي شبه بينها وبين شقيقها في الملامح، حيث يختلف عنها تمامًا.

ياسمين عبد العزيز ظهرت في الصورة بلوك مختلف، حيث فقدت الفنانة الكثير من وزنها، وأصبحت تقضي أغلب وقتها داخل الجيم من أجل الاستعداد لعملها الدرامي القادم "الملكة"، والذي سيتم عرضه في شهر رمضان.

الفنانة المصرية شوهدت مؤخرًا في الجيم مع المخرج رامي إمام، والذي نشر بدوره صورة لهما، ووصف ياسمين بالمرأة الحديدية.

ياسمين انفصلت عن زوجها رجل الأعمال والمنتج محمد حلاوة بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاما، أنجبت فيها ياسمين وسيف، وقيل أن زوجها السابق ارتبط بالفنانة ريهام حجاج، ولكن لم يتم التأكد من الخبر.

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