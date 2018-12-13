‎تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن بالمرج

13 ديسمبر 2018 - 06:07 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل، مُتهم بارتكاب جريمة قتل بالمرج، بسبب مشاجرة بين المُتهم وشقيق المجني عليه، لجلسة 29 فبراير المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود و سمير رزق.

وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب"، وآخر مجهول، بقتل المجني عليه محمد سمير مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح ناري "بندقية آلية" وتوجه رفقة المجهول إلى المكان الذى أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، مما أحدث إصابته التي أودت حياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم و المجهول في قتل المجني عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح النارى، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.



