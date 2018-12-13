» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد

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الرياضة

الاهلي
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متابعات_مصطفى صابر

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جيما الاثيوبي

لم يصل فريق جيما ابا جيفار الإثيوبي حتي الان إلى القاهرة، بالرغم من إقامة مباراته أمام الأهلي في السادسة مساء الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحسب الموقع الرسمي للأهلي فإن الساعات الماضية شهدت محاولات عديدة للتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الإثيوبي، في ظل عدم وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة في برج العرب، وعدم تواصلها مع الطاقم الإداري بالنادي.

وقال سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الأهلي، إنه أجرى اتصالًا مع السفارة المصرية في إثيوبيا، للاستفسار عن موعد وصول بعثة فريق جيما ابا جيفار.

وتواصل عدلي مع جورج عازر، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بإثيوبيا، وأفاد بأن فريق جيما ابا جيفار حصل على تأشيرات الدخول لمصر، أمس الأربعاء، وأنه تم إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإثيوبي إلى القاهرة فجر الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السادسة من مساء نفس اليوم.

وقال الأهلي إنه وضع ترتيبات عديدة لاستقبال بعثة الفريق وتسهيل مهمتها، حيث تواصل مع شركة مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وأرسل سيارة وفقًا لموعد الطائرة، تحسبًا لوصول بعثة الفريق الإثيوبي في أي وقت.


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