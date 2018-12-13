  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

قضايا وحوادث

وحيد حامد
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"حامد" لموسي : "عيب أنا أكبر منك"

#

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

#

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

#

غدًا الحكم على 53 متهمًا باغتيال النائب العام

تحقيق

بلاغ

57357

النائب العام

وحيد حامد

تقدَّم الكاتب وحيد حامد، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور شريف أبوالنجا، المدير العام وعضو مجلس إدارة المجموعة وعضو مجلس الأمناء لمستشفى 57357.

وقال المحامي شريف محمود، وكيلً "حامد" في بلاغه الذي حمل رقم 16787 لسنة 2018 عرائض نائب عام  إن مقدِّم البلاغ "وحيد حامد" مواطن مهتم بالشأن العام وصالح الوطن، ورأى فسادًا في مستشفى 57357 القائمة على التبرعات، وكشف ذلك في مقال بجريدة المصري اليوم بغرض كشف الحقيقة والتخلص من الخطأ، بهدف البناء لا الهدم.

وذكر "حامد" في البلاغ إن المشكو في حقه "شريف أبو النجا" ارتكب جريمة استغلال النفوذ بـ"المحسوبية الفجة بالمعينين في المستشفى، بإن إدارته تهيمن عليها عائلة واحدة هي عائلة "أبوالنجا"، إضافة إلى مسئولين أخرين من ذوي القربى أو "المحاسيب" ، وكلهم رواتبهم خيالية بمعنى الكلمة -على حد وصفه.

وقال "وحيد"، إن هناك غموضا حول دور الإدارات التابعة للمستشفى والقائمين على العمل بها، ومنها (أكاديمية العلوم الطبية، وجمعية أمريكا).

وأضاف أن إدارة المستشفى صرفت تبرعات دون الحصول على موافقة أصحاب الأموال والمخالفة للنظام الأساسي للمستشفى، إذ تبرعت المستشفى لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 مليون جنيه بشكل غير قانوني.

ولفت وحيد حامد إلى إهدار المستشفى للمال العام، بأنه وجد في تقرير المراقب المالي عن عام 2017، التبرعات أكثر من مليار جنيه تلتهم الإعلانات منها 136 مليون جنيه، إضافة إلى ان الأجور عام 2016 281 مليون جنيه، وأن الميزانية التقديرية لعام 2018 تصل لـ400 مليون جنيه، وأن المخصص لعلاج الأطفال 164 مليون جنيه.

وذكر "حامد" أن ما أورده في مقاله وفي البلاغ المقدم منه، كان من واقع مستندات صادرة عن المستشفى وتؤكد ارتكاب المشكو في حقه لجرائم يعاقب عليها القانون.

وطالب "وحيد" بعد الاطلاع على المستندات المرفقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في كافة المخالفات المنسوبة للمشكو في حقه، وكذلك تقديم كل المتسببين ومرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة وفق قانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح الكاتب وحيد حامد، أن تقرير لجنة وزارة التضامن الذي صدر مؤخرا تجاهل ما قام بنشره من وقائع على صفحات الجرائد فضلًا عن عدم استدعائه لسؤاله عن المستندات التي بحوزته، وأن التقرير يخالف الحقيقة.

كان تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعي، انتهى إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام بشأن إجراء تجارب سريرية على مرضى المستشفى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"
» السترات الصفراء تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي
» استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان
» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة