الرئيس السيسي يفاجىء سائقة الميكروباص بهذا الأمر

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحيه للسيدة نحمده سعيد، سائقة الميكروباص التي إلتقاها صباح اليوم الخميس، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا اقدم التحية لكل سيدة مصرية من خلال الست نحمده.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة تليفونية مع لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه لم يعتقد للوهلة الأولى أنها سيدة بسبب ملابسها التي ارتدتها خلال قيادتها السيارة، وأنه لحسن حظها أن الطريق الذي إلتقاها فيه، لم يكن ضمن المسار الذي كان مخططاً للسير فيه.

وتابع "السيسي" خلال الجولة وأثناء الخروج من مدخل فرعي إلى الطريق الرئيسي رأيت الميكروباص وقلت لهم: هذه سيدة فقالوا: لأ، بسبب ملابسها، وأمرتهم بإنتظارها حتى وصلت إلينا، لأننا كنا قد تخطيناها في السرعة، وقال السيدة المصرية هي التي تعمل وتنفق على أسرتها وتشقى وتتعب، وأقول للسيدة نحمده: مبروك ربنا يحفظك ويحفظ العربية وأولادك ويعينك، وصحيح أنك انتظرتي 8 سنوات، ومن يصبر سينال بإرادة الله، مهما تعددت الأسباب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام يقدم صورة غير موجودة في الواقع المصري، حيث أنني أثناء مروري على مواقع العمل المختلفة، أرى العمال في حالة رضا شديدة، رغم أن رواتبهم ليست كبيرة، وتتحول لقاءاتهم معي إلى شكل من التقدير والإحترام، ونحن كمصريين نحتاج لتعلم المروءه واحترام الناس، وتقديم العون لأي سيدة هو نوع من المروءه، وربنا يقدرني على مساعدة أمثال السيدة نحمده.

وكان الإعلامي شريف عامر قد استضاف في برنامج "يحدث في مصر" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، السيدة "نحمده سعيد" التي إلتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس خلال جولته في العاصمة الإدارية الجديدة، وطلبت من الرئيس مساعدتها في بعض الأموال لدفع مقدم شراء سيارة ميكروباص تعمل عليها كسائق.

وقالت نحمده: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحها سيارة جديدة هدية، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في فرن خبر في وقت سابق، وأنها تعمل الآن سائقة ميكروباص على خط العاصمة الإدارية الجديدة، وتقابلت بالصدفة مع الرئيس السيسي خلال جولته اليوم، وطلبت منه مساعدتها في تدبير مبلغ من المال كمقدم لشراء سيارة بالتقسيط، ووعدها الرئيس بذلك، ولكن المفاجأة أنه أهداها سيارة جديدة.

وقالت إنها تشكر الرئيس السيسي على مساعدته لها، مشيرة إلى أن الرئيس غير لها واقعها الذي كانت تعيشه بعد مقابلتها معه اليوم، ووقعت أورق ملكية السيارة بعدما كانت تحلم بتوقيع أوراق التقسيط.