أغرب تعليق لـ"ترامب" بعد إدانة محاميه السابق

13 ديسمبر 2018 - 11:20 م

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن يكون طلب من محاميه السابق، مايكل كوهين، خرق القانون.



جاء ذلك في تغريدة لترامب على "تويتر"، غداة الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق كوهين، لإدانته بتهم بعضها يتعلق بالرئيس الأمريكي.



وقال ترامب، في حسابه عبر تويتر، "لم أطلب من مايكل كوهين، أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا وكان من المفترض أن يعرف القانون".



وأضاف أن ما حدث "يطلق عليه طلب المشورة، ويتحمل المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".



وتابع ترامب، أن "الكثير من محامي تمويل الحملة الانتخابية (في سباق 2016)، أكدوا بشدة أنني لم أرتكب أي خطأ فيما يتعلق بقوانين تمويل الحملة الانتخابية".



وقال: "كوهين، كان مدانًا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية".



وأضاف ترامب: "لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس، والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتا (..) بصفته محامي فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي".



وقضت محكمة جنايات مانهاتن، بمدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، بالسجن 3 سنوات بحق كوهين، بعد إقراره بالذنب لسلسلة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب من الضرائب، والكذب على الكونغرس.



وحسب وكالة "أسوشييتيد برس" الأمريكية، أدانت المحكمة "كوهين"، إثر ارتكاب معاملات مالية "مشبوهة" لصالح ترامب، بينها شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيل، وعارضة مجلة "بلاي بوي"، مارن ماكدوغال، في وقائع متعلقة بترامب.



ونقلت الوكالة عن النيابة العامة، أنّ ما ارتكبه "كوهين"، كان بـ"أمر من ترامب".



وقبيل قرار المحكمة، قال كوهين، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الجرائم التي ارتكبها.

